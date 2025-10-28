Слюсарь назвал дискриминацией маркировку столов в одной из школ Азова

Губернатор Ростовской области назвал дискриминацией ситуацию с разделением детей в одной из школ Азова. Ранее там на столах в столовой установили таблички: «СВО» и «Малоимущие».

«Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя. Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале. Он также добавил, что каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение.

По словам губернатора, директору школы объявлен выговор. Он также поручил разобраться с подрядчиком «на предмет его адекватности».

Номер школы Юрий Слюсарь не назвал. Фотографии с табличками на столах стали распространяться в сети 18 октября. 28 октября на публикации обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.