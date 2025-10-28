«Автостат»: средняя цена на автомобиль в России достигла 3,3 млн рублей

Средняя стоимость легкового автомобиля в России в сентябре выросла на 6% год к году и составила 3,34 млн руб. Об этом сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов на форуме CarXL 2025, передает ТАСС.

«В сентябре средневзвешенная цена оказалась выше, чем в августе, и плюс 6% этот уровень выше к прошлому году»,— сообщил господин Удалов. Он уточнил, что в сентябре средняя цена на легковушки выросла на 4% по отношению к августу.

Средневзвешенная цена легковых автомобилей с пробегом составила 1,19 млн руб. Показатель остался на уровне сентября 2024 года, но увеличился на 2,8% относительно августа 2025-го.