Курс доллара на внебиржевом рынке обвалился до 77,8 руб.

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex 28 октября опустился с 80 до 77,8 руб./$. В 07:30 мск курс был на уровне 79,6 руб./$., в 13:45 мск он вырос до 80 руб./$.. В 16:15 мск курс резко упал с 79,7 до 78,2 руб./$. К 17:00 курс отыграл падение, но затем (17:15 мск) вновь обвалился до 77,8 руб./$.

Forex — децентрализованный международный валютный рынок, где сделки совершаются напрямую между участниками. С 27 декабря 2024 года Банк России сам устанавливает курс доллара. На 29 октября ЦБ установил курс доллара в 79,8 руб./$. Накануне показатель был на уровне 78,9 руб./$.

По итогам заседания совета директоров 24 октября регулятор указал на структурные причины для крепкого рубля: жесткая денежно-кредитная политика, локализация производства в России, импортозамещение, законодательные ограничения на импорт.