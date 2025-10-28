Жалоба наверху не задержалась

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу экс-владельцев национализированного агрохолдинга «Ариант» Антиповых и Кретовых на арест 46,6 млрд руб. Денежные средства были заблокированы судебными приставами в рамках исполнительного производства о возврате неосновательного обогащения. В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области по иску Генпрокуратуры РФ взыскал 105 млрд руб. с экс-владельцев «Арианта», а также с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и его семьи. В счет указанной суммы были национализированы четыре актива агрохолдинга.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу экс-владельцев национализированного агрохолдинга «Ариант» на отказы нижестоящих инстанций признать незаконным арест денежных средств на сумму более 46,6 млрд руб. Информация об этом 28 октября появилась в картотеке арбитражных дел.

«Об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ. Спор рассмотрен в закрытом судебном заседании»,— отмечается в определении суда.

Жалоба была подана 15 сентября этого года бывшим владельцем «Арианта» Александром Аристовым, его супругой Людмилой Аристовой, дочерью Еленой Кретовой и ее супругом Александром Кретовым, а также ООО «Группа компаний „Ариант“», которое ранее владело активами национализированных компаний холдинга.

Обжаловать постановление судебных приставов об аресте денежных средств в размере 46,6 млрд руб. в рамках исполнительного производства о взыскании неосновательного обогащения экс-владельцы «Арианта» пытаются с октября 2024 года. Сначала истцы подали заявление о признании решения незаконным в Арбитражный суд Москвы к двум ответчикам — главному межрегиональному управлению ФССП и судебному приставу Любови Горбуновой. Первая инстанция отказалась удовлетворять требования экс-владельцев «Арианта». Истцы попытались оспорить это решение, однако в апелляции их жалобы дважды отклоняли.

Активы ГК «Ариант», а именно — ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“», «Агрофирма „Ариант“» и «Центр пищевой индустрии — „Ариант“» — перешли в собственность государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о незаконном обогащении, поданный к бывшим владельцам Челябинского электрометаллургического комбината Юрию Антипову, Александру Аристову и членам их семей. В рамках заявления надзорное ведомство требовало взыскать с ответчиков 105 млрд руб. и изъять в счет этой суммы активы группы компаний «Ариант».

В число ответчиков, помимо Юрия Антипова и Александра Аристова, вошли Людмила Антипова, Михаил Антипов, принадлежащее их семье АО «Компания „Эталон“», а также Людмила Аристова, Елена Кретова, Александр Кретов и ООО «Группа компаний „Ариант“».

Исковое заявление было подано еще в марте 2024 года. Изначально Генпрокуратура требовала взыскать 25,8 млрд руб. только с семьи Антиповых и АО «Компания „Эталон“». Надзорное ведомство утверждало, что Юрий Антипов в 2022 году заключил с Урало-Сибирской металлургической компанией, управлявшей ранее ГК «Ариант» и промышленной группой ЧЭМК, соглашение об освобождении от возврата государственных средств на сумму 25,8 млрд руб. Генпрокуратура потребовала признать эту договоренность ничтожной. По мнению надзорного ведомства, аннулирование такого долга не являлось экономически целесообразным. Впоследствии сумма взыскания была увеличена до 105 млрд руб., а список ответчиков пополнился семьей Аристовых и ГК «Ариант». В настоящий момент изъятые активы принадлежат ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка, владелец — Рос­имущество).

Генпрокуратура также полагала, что ответчики разработали схему совместного обогащения, за счет которой в 2015–2023 годах ЧЭМК выплатил 105 млрд руб. головной структуре — Урало-Сибирской металлургической компании. В тот период ею владели Антиповы, Аристовы и Кретовы. Истец смог доказать, что они использовали привилегированное положение в УСМК, чтобы контролировать заводы.

Урало-Сибирская металлургическая компания была образована Юрием Антиповым и Александром Аристовым в 2012 году. Она владела акциями АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Кузнецкие ферросплавы», Серовский завод ферросплавов, ООО «Катав-Ивановский литейно-механический завод», «Метагломерат», а также группой компаний «Ариант».

В 2020 году учредители УСМК разделили бизнес. Активами «Арианта» стала владеть семья Аристовых, а металлургическими предприятиями — Антиповы. Впоследствии ЧЭМК и остальные заводы стали принадлежать компании «Эталон».

В феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в государственную собственность АО «Серовский завод ферросплавов», Челябинского электрометаллургического комбината и «Кузнецких ферросплавов». Надзорное ведомство доказало, что приватизация предприятий в 1990-х годах была незаконной.

Ольга Воробьева