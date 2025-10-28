Губернатор Балицкий назвал «позорной» нехватку инсулина в Запорожье

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал ситуацию с нехваткой инсулина во время прямой линии с жителями области. По его словам, дефицит инсулина возник из-за ошибки в расчетах местных чиновников.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Возвращается домой от 14% до 17% населения. На них не было заложено средств в предыдущем бюджете, и по лекарствам у нас произошел небольшой разрыв в конце года. Эти три месяца, конечно, для меня позорные. Я обязательно займусь этим вопросом»,— заверил господин Балицкий.

Губернатор также отметил, что не менее болезненной проблемой для региона является острая нехватка медиков в сфере здравоохранения: дефицит врачей высшей категории составляет порядка 50%, других категорий — порядка 20–30%.

Александр Дремлюгин, Симферополь