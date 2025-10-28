Телефонные аферисты похитили более 28 млн рублей у жительницы Чебоксар

Управление МВД по Республике Чувашия возбудило уголовное дело против телефонных аферистов, обманувших местного индивидуального предпринимателя. Сумма ущерба составила 28,7 млн руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили из банка и заявили о приостановке перевода денег с ее счета на Украину. Затем мошенница, представившаяся сотрудником ФСБ, убедила предпринимательницу перевести деньги на новый счет. Злоумышленница угрожала, что в ином случае потерпевшей грозит уголовное преследование, а ее ребенка отправят в детский дом.

В результате местная жительница открыла счет и сняла в банке 20 млн руб. Работникам кредитной организации она заявила, что якобы разводится с мужем, и поэтому обнуляет счета. Также она оформила кредиты и отдала лжесотруднику ФСБ.

После того, как у потерпевшей потребовали еще 5 млн руб., она обратилась в полицию. В МВД отметили, что аферисты использовали систему подмены номера, так как номер мошенников совпадал с номером столичного управления ФСБ.

Никита Черненко