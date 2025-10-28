Дмитрий Медведев встретился с курскими волонтерами

Зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев провел встречу с волонтерами в Курской области в ходе визита в регион. Об этом сообщили «РИА Новости».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В регионе он посетил центр помощи местным жителям и встретился с активистами волонтерского лагеря «Курский рубеж». Господин Медведев отметил, что деятельность волонтеров в приграничных районах «часто сопряжена с риском для жизни».

Председатель ЕР подчеркнул, что волонтеры проявляют самоотверженность и смелость, работая в сложных условиях. «Все, что вы делали и делаете, зачастую, с риском для жизни и в очень трудных ситуациях, заслуживает самой высокой оценки»,— цитирует Дмитрия Медведева издание.

Егор Якимов