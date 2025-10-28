В КБР малый и средний бизнес представляют около 109 тысяч жителей

Количество предпринимателей в Кабардино-Балкарии на начало 2025 года составило почти 109 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

Уточняется, что деловая активность возросла в нескольких направлениях, среди которых сельское хозяйство, туризм, строительство, торговля и энергетика. В Национальном плане развития конкуренции именно эти направления отмечены как приоритетные. Сегодня глава провел встречу с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы России по республике Анной Кумаховой. Чиновники обсудили вопросы обеспечения честной конкуренции и контроля цен.

Константин Соловьев