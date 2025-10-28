Раненые при обстреле Масловой Пристани дети доставлены в Москву

В Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве доставлены мальчики 12-ти и 14-ти лет, которые были ранены при обстреле поселка Маслова Пристань в Белгородской области 26 октября. У детей минно-взрывные травмы и тяжелые осколочные ранения, сообщили в пресс-службе больницы. Сейчас ни находятся в реанимации.

Днем 26 октября при обстреле Масловой Пристани (Шебекинский округ области) ранения получили 16 человек, в том числе двое подростков. Мальчиков доставили в Шебекинскую центральную больницу в тяжелом состоянии, а затем перевели в Детскую областную клиническую больницу. После проведения телемедицинской консультации с врачами РДКБ было принято решение об эвакуации детей в федеральный центр.

Как сообщает и.о. заведующего отделением реанимации РДКБ Анна Пыталь, у 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, конечностей и проникающее ранение живота. У 12-летнего — сколочные ранения верхней конечности. «Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое, они находятся на самостоятельном дыхании»,— сказала она.

По ее словам, решение о хирургическом вмешательстве будет принято после результатов обследования.

