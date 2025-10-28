ГК «Продимекс» стала генеральным спонсором хоккейного клуба «Россошь»

Поддерживая спортивные инициативы в регионах присутствия, Группа компаний в текущем году стала генеральным спонсором хоккейного клуба «Россошь», играющего в Юношеской хоккейной лиге.

Фото: ГК Продимекс

Хоккейный клуб впервые начал выступать в Юниорской хоккейной лиге ровно три года назад, в октябре 2022 года. По итогу первого сезона команда заслуженно стала бронзовым призёром, оставив позади себя команды из Смоленска, Ступино, Брянска, Липецка и других городов. Два следующих сезона команда также не осталась без наград — хоккеисты из Россоши выиграли серебро в сезоне 2023/2024 и бронзу в 2024/2025.

Основу команды составляют россошанцы, причем ряд игроков, которые уезжали в клубы с более комфортными условиями для совершенствования хоккейного мастерства, в этом сезоне вернулись в родной коллектив. Играют также ребята из Волгограда, Казани, Уфы, Москвы, Липецка, Омска, Ставрополя и Ростова. Так как возраст игроков школьный, они обучаются в МБОУ СОШ №7 г. Россошь, а приехавшие из других регионов живут в спортивном интернате при школе.

Главным тренером команды является Александр Суховой. Он стоял у истоков создания команды и продолжает возглавлять ее и в текущем сезоне. Помогает ему в этом его же воспитанник Михаэль Иванченко.

Александр Суховой приехал в Россошь из Воронежа. В своей спортивной карьере он играл в высшей хоккейной лиге, был чемпионом в составе воронежского «Бурана».

Михаэль Иванченко уроженец Россоши, был чемпионом в составе ХК «Россошь» НМХЛ. Помимо работы с командой «Продимекс» он тренирует также детскую хоккейную команду.