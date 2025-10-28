Арестована глава общества защиты животных по делу о смерти ребенка из-за собак

Березовский райсуд Красноярского края поместил в СИЗО до 25 декабря руководителя общественной организации защиты животных «Мой пес» по делу о смерти ребенка в результате нападения собак. В отношении нее возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает прокуратура региона. Фигурантка дела свою вину отрицает.

По версии следствия, 22 сентября этого года между муниципальным учреждением и организацией был заключен контракт на отлов бездомных животных. В октябре в «Мой пес» поступило три заявки о нападении собак на людей, однако, считают правоохранители, никаких мер принято не было.

Утром 25 октября в садовом товариществе «Теремок» 10-летний мальчик вышел через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним пасти скот. По пути на ребенка напали бродячие собаки. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

Ранее СУ СКР региона возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

Александра Стрелкова