Минсельхоз: вылов рыбы может быть чуть ниже прошлогоднего

Совокупный вылов рыбы по итогам этого года может быть чуть ниже прошлогоднего, если сельдь не зайдет в воды России, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«По рыбе. В этом году мы ожидаем чуть меньше, скорее всего, вылов, потому что к нам не зашла сельдь и иваси. Соответственно, у нас есть еще ноябрь. Если сельдь зайдет, значит, будет уровень прошлого года. Если нет, значит сделаем чуть ниже»,— сказала госпожа Лут (цитата по «РИА Новости»).

При этом часть аквакультуры демонстрирует стабильный и планомерный рост, отметила министр. Она добавила, что в России есть все меры поддержки для их развития, чем активно пользуются участники рынка.

Сегодня в Росрыболовстве сообщили, что с начала этого года российские рыбаки добыли более 4 млн водных биоресурсов. Более 3,1 млн тонн добыли в Дальневосточном бассейне, более 280 тыс. тонн — в Северном. В Западном бассейне по итогам года выловили 60,5 тыс. тонн, Азово-Черноморском — 36,3 тыс. тонн, Волжско-Каспийском — 61 тыс. тонн. Кроме того, российский флот добыл 440,5 тыс. тонн в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана.