На Ставрополье построили 17 частных домов с финансированием через эскроу-счета

На Ставрополье за полгода построили 17 частных домов с использованием счетов эскроу, сообщает пресс-служба минстроя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Механизм начал применяться в регионе с 1 марта 2025 года по поручению губернатора Владимира Владимирова, основную координацию ведет минстрой края под руководством Андрея Уварова. За это время заключили более 160 договоров подряда с применением новой схемы финансирования, которая защищает средства покупателей до полного выполнения подрядчиком обязательств.

На счетах эскроу в Ставропольском крае сейчас хранится 55,2 млрд руб. Дома возводят в Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках, Шпаковском и других муниципалитетах. По данным ведомства, в регионе зарегистрированы 223 застройщика, готовых строить индивидуальное жилье по новой схеме.

Механизм предусматривает размещение заказчиками средств на специальных счетах в банках, которые разблокируются после сдачи домов, что повышает прозрачность и снижает финансовые риски. Общий объем введенного в регионе индивидуального жилья по национальному проекту «Жилье» превышает 1 млн кв. м в 2025 году.

Станислав Маслаков