В Запорожье отремонтируют более 1 тыс. км дорог

В Запорожской области до 2030 года планируют отремонтировать свыше 1 тыс. км автомобильных дорог. Об этом на прямой линии с местными жителями заявил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, власти региона разработали и приняли программу, в рамках которой до 2030 года в области планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние более 1 тыс. км автомобильных дорог.

В регионе также строят трассу Р-280, которая свяжет континентальную Россию и Новороссию.

Александр Дремлюгин, Симферополь