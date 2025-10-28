Жительница Чебоксар отправила мошенникам 28,7 млн рублей

45-летняя жительница Чебоксар обратилась в полицию после того, как перевела неизвестным 27,8 млн руб. Об этом сообщает УМВД России по Чебоксарам.

Потерпевшая рассказала, что две недели назад ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Местной жительнице сообщили, что с ее счета был приостановлен перевод денежных средств на Украину. Свои слова неизвестные подтвердили фотографией документа с транзакцией.

После этого с женщиной связалась якобы сотрудница ФСБ и предложила ей сравнить номер, с которого позвонила «офицер», с телефоном на сайте столичной полиции. Мошенники использовали системы подмены номера, когда на экране у вызываемого абонента может высветиться абсолютно любая комбинация цифр. Потерпевшую запугивали длительным тюремным сроком и определением ее ребенка в детский дом.

Жительница Чебоксар поверила, что ей нужно закрыть старый счет и открыть новый. Она сняла в банке 20 млн руб., пояснив работникам, что разводится со своим мужем. После этого местная жительница оформила кредиты и отдала деньги лжесотруднику ФСБ.

Потерпевшая передала мошенникам 28,7 млн руб., однако те начали требовать еще 5 млн руб. Жительница Чебоксар обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Диана Соловьёва