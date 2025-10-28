В Грузии могут запретить три основные прозападные партии

Политсовет правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обратится в Конституционный суд с иском о признании неконституционными и запрете трех главных оппозиционных партий. Об этом заявил 28 октября председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, его слова передает агентство Interpressnews.

Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

В списке партий, которые хотят запретить:

«Единое национальное движение» Михаила Саакашвили,

Коалиция за перемены, возглавляемая медиаменеджером Никой Гварамией,

«Сильная Грузия» бизнесмена, банкира Мамуки Хазарадзе.

Эти партии наряду с партией «За Грузию» экс-премьер-министра Георгия Гахарии преодолели пятипроцентный проходной барьер на выборах в парламент 26 октября 2024 года. Затем «Единое национальное движение», Коалиция за перемены и «Сильная Грузия» заявили, что итоги выборов сфальсифицированы, и отказались от работы в парламенте и от самих депутатских мандатов. «За Грузию» экс-премьера Гахарии от мандатов не отказалась, но не стала участвовать в заседаниях, а недавно прекратила бойкот законодательного органа.

Шалва Папуашвили подчеркнул, что три партии «вели совместную антиконституционную деятельность» и «ставили неконституционные цели» по «саботажу органов государственной власти». Спикер также сообщил, что запрещать политическую деятельность конкретным лицам (как планировалось ранее) власти не намерены, до тех пор «пока отдельные политики не проявят свои антигосударственные устремления». В этом случае «Грузинская мечта» вернется к вопросу о запрете политической деятельности конкретным лицам.

Экс-президент Саломе Зурабишвили назвала решение «Грузинской мечты» «попыткой установления в Грузии автократической диктатуры». А «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили обещало «продолжить борьбу против олигархического пророссийского режима на улице, невзирая на бумажки, принимаемые властями».

Конституционный суд должен вынести вердикт по иску «Грузинской мечты» в течение девяти месяцев.

Георгий Двали, Тбилиси