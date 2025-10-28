Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией более $4 трлн

Рыночная стоимость корпорации Apple впервые превысила $4 трлн, следует из данных на сайте биржи Nasdaq. Apple стала третьей в истории компанией после Nvidia и Microsoft, рыночная стоимость которой достигла такого рубежа.

По состоянию на 16:43 мск стоимость акции Apple достигла $269,71. Рыночная капитализация корпорации составила $4,001 трлн. Однако на 17:30 мск цена акции снизилась до $268,5, а рыночная стоимость составила $3,988 трлн.

Аналитики связывают рост акций компании с неожиданно высоким спросом на линейку iPhone 17, которая вышла в сентябре. «Хотя Apple пока упускает возможности в области искусственного интеллекта, достижение рыночной капитализации в $4 трлн стало переломным моментом для Купертино и технологических гигантов»,— заявил аналитик финансовой компании Wedbush Securities Дэн Айвс агентству Bloomberg. По его словам, преодоление планки в $4 трлн доказывает, что Apple смогла создать «лучшую потребительскую франшизу» в мире.