В Екатеринбурге открыли две новые спортплощадки

Депутаты думы Екатеринбурга открыли две новые придомовые спортивные площадки: многофункциональный хоккейный корт на улице Сажинская, 6 (Октябрьский район) и универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол на улице Металлургов, 10а (Верх-Исетский район). Оба проекта реализованы в рамках программы «Спорт в каждый двор».

В рамках благоустройства на площадке на Металлургов уложили искусственное покрытие, вокруг нее установили ограждение и освещение. В будущем корт можно будет использовать в качестве катка зимой. «Верх-Исетский район — это место, где футбол традиционно имеет особое значение. Мастера этого вида спорта будут приходить на эту площадку в поиске новых звезд, а мы в свою очередь будем ждать новых побед»,— отметила председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.

Напомним, проект «Спорт в каждый двор» был инициирован депутатами думы Екатеринбурга в 2019 году и направлен на создание комфортных условий для занятий спортом во дворах. Как рассказал депутат Тимофей Жуков, при выборе мест для будущих спортплощадок власти и депутаты опираются на несколько критериев. В частности, запросы местных жителей, наличие земли в муниципальной собственности и отсутствие на участке построек.

Реализация одного проекта в последние годы оценивается в 8-10 млн руб. За все время существования инициативы в Екатеринбурге было построено и отремонтировано более 50 спортивных площадок.

До конца года в рамках программы планируется открыть еще два корта. Один появится на улице Мамина Сибиряка, 8 (Железнодорожный район). Там можно будет играть в хоккей и футбол. Вторую площадку обустроят на улице Стачек, 19 (Орджоникидзевский район). Она станет многофункциональной: помимо футбола там можно будет заниматься легкой атлетикой и играть в настольный теннис.

Анастасия Реутова