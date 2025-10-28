Курс доллара. Прогноз на 27–31 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Попытка доллара США укрепить позиции в России, предпринятая в начале недели, не увенчалась успехом. По итогам пятничных торгов курс доллара составил 79,50 руб./$, что на 1 руб. ниже значений закрытия предшествующей недели. Если первые дни курс двигали надежды на встречу президентов США и России, что снижало токсичность американской валюты, но объявление нового пакета санкций сделало это менее вероятным. Поддержало рубль и решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|80.00-83.00
|«БКС Мир инвестиций»
|81.00
|Банк Зенит
|81.00
|ПСБ
|79.00-83.00
|«Цифра банк»
|79.00-83.00
|Консенсус-прогноз *
|81.10
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Влияние ключевой ставки будет заметно при большем снижении ставки
Решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. носит нейтральный характер для валютных курсов. Был пересмотрен прогноз по средней ключевой ставке на следующий год, что говорит о том, что высокие доходности в рубле сохранятся более продолжительный период, чем ожидалось ранее. Влияние ключевой ставки будет заметно при большем снижении ставки и более «голубиной» риторике регулятора. Тогда это может дать импульс к ослаблению рубля. Пока же валютный курс может и дальше консолидироваться в диапазоне 79–83 к доллару США.
После завершения периода налоговых выплат курс юаня может перейти к восстановлению
В начале следующей недели курс рубля продолжит укрепляться. Поддержку ему будет оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам, которая приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке. Дополнительно национальную валюту может поддержать повышение ЦБ РФ прогнозов по инфляции и ключевой ставке на 2026 год. Так, пара юань/рубль в первой половине недели может протестировать нижнюю границу нашего краткосрочного целевого диапазона 11–11,5 руб./CNY. Однако после завершения периода налоговых выплат 28 октября курс юаня может перейти к восстановлению и к концу недели отыграть часть потерь.
На обменные курсы рубля по-прежнему оказывают влияние санкционная риторика
Прогноз 81 руб. за доллар. Банк России несколько удивил инвесторов решением снизить размер ключевой ставки при одновременном ужесточении перспектив денежно-кредитной политики на 2026 год. Для российской валюты это более позитивный сценарий, поскольку доходность рублевых инвестиций будет оставаться высокой более продолжительное время. Тем не менее на обменные курсы рубля по-прежнему оказывают влияние санкционная риторика Запада и риски значительного сокращения притока валюты от экспорта на горизонте двух-трех месяцев.
Фискальный период останется позади, что лишит рубль локальной опоры
В конце недели доллар опустился ниже 81. Вероятно, курс проходит через пик поддержки со стороны фактора налогового периода. Решение ЦБ по ставке с учетом жесткого сигнала в целом можно считать нейтральным для рубля. На будущей неделе доллар может вернуться к 82. Фискальный период останется позади, что лишит рубль локальной опоры. Профицит платежного баланса сокращается за счет сезонного восстановления импорта и негативного эффекта на экспортную выручку со стороны относительно низких мировых цен на энергоресурсы и западных санкций. Вместе с тем ФРС в конце будущей недели может понизить процентные ставки, что снимет часть давления доллара на другие валюты и котировки сырья.
Краткосрочно поддержать рубль может принятое решение по ключевой ставке,
По традиции на стороне рубля — приближение пика налоговых выплат и повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Не добавляет оптимизма рублю усиление санкционной риторики. Тем временем в фокусе — новость о приостановке закупки российской нефти китайскими компаниями на фоне санкций, что может сказаться на ценах на черное золото. Краткосрочно поддержать рубль может принятое решение по ключевой ставке, которая, несмотря на снижение на 0,5%, остается высокой вкупе с достаточно жестким сигналом от регулятора. В центре внимания при оценке позиций евро — свежая статистика из еврозоны, которая демонстрирует рост композитного индекса деловой активности в промышленности, а также в сфере услуг вместо ожидаемого снижения. Свежая сентябрьская аналитика по динамике потребительских цен в США также может скорректировать траекторию движения доллара.