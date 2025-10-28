Курс доллара. Прогноз на 27–31 октября

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Влияние ключевой ставки будет заметно при большем снижении ставки Решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. носит нейтральный характер для валютных курсов. Был пересмотрен прогноз по средней ключевой ставке на следующий год, что говорит о том, что высокие доходности в рубле сохранятся более продолжительный период, чем ожидалось ранее. Влияние ключевой ставки будет заметно при большем снижении ставки и более «голубиной» риторике регулятора. Тогда это может дать импульс к ослаблению рубля. Пока же валютный курс может и дальше консолидироваться в диапазоне 79–83 к доллару США.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков После завершения периода налоговых выплат курс юаня может перейти к восстановлению В начале следующей недели курс рубля продолжит укрепляться. Поддержку ему будет оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам, которая приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке. Дополнительно национальную валюту может поддержать повышение ЦБ РФ прогнозов по инфляции и ключевой ставке на 2026 год. Так, пара юань/рубль в первой половине недели может протестировать нижнюю границу нашего краткосрочного целевого диапазона 11–11,5 руб./CNY. Однако после завершения периода налоговых выплат 28 октября курс юаня может перейти к восстановлению и к концу недели отыграть часть потерь.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса На обменные курсы рубля по-прежнему оказывают влияние санкционная риторика Прогноз 81 руб. за доллар. Банк России несколько удивил инвесторов решением снизить размер ключевой ставки при одновременном ужесточении перспектив денежно-кредитной политики на 2026 год. Для российской валюты это более позитивный сценарий, поскольку доходность рублевых инвестиций будет оставаться высокой более продолжительное время. Тем не менее на обменные курсы рубля по-прежнему оказывают влияние санкционная риторика Запада и риски значительного сокращения притока валюты от экспорта на горизонте двух-трех месяцев.

Илья Федоров,

главный экономист Фискальный период останется позади, что лишит рубль локальной опоры В конце недели доллар опустился ниже 81. Вероятно, курс проходит через пик поддержки со стороны фактора налогового периода. Решение ЦБ по ставке с учетом жесткого сигнала в целом можно считать нейтральным для рубля. На будущей неделе доллар может вернуться к 82. Фискальный период останется позади, что лишит рубль локальной опоры. Профицит платежного баланса сокращается за счет сезонного восстановления импорта и негативного эффекта на экспортную выручку со стороны относительно низких мировых цен на энергоресурсы и западных санкций. Вместе с тем ФРС в конце будущей недели может понизить процентные ставки, что снимет часть давления доллара на другие валюты и котировки сырья.