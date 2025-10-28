Жители Перми стали тратить больше денег на рестораны

Средний чек в заведениях общепита в Перми за сентябрь-октябрь вырос на 11% и составил 2,155 тыс. руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Основатель и руководитель ресторанов Usagi и Etc. Петр Павлов связывает рост среднего чека с общим ростом цен и зарплатных ожиданий. Увеличение числа транзакций — с тем, что люди стали чаще посещать заведения общепита.

Кроме того, пермяки стали чаще совершать покупки в заведениях общепита, количество транзакций выросло на 3%. Как пишет telegram-канал in vino papulos, это связано с общим ростом числа заведений в Перми.

Обычно сентябрь является благоприятным месяцем для заведений общепита, а в октябре чувствуется спад. В 2025 году наоборот: после летнего сезона в сентябре наблюдался спад, а в октябре наметился рост.

В Москве средний чек составил 4,350 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 5,820 тыс. руб.