Минфин 29 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Минфин России проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), сообщила пресс-служба ведомства.

Инвесторы смогут приобрести облигации федерального займа (ОФЗ-ПД) двух выпусков — № 26249 с погашением 16 июня 2032 года и № 26247 с погашением 11 мая 2039 года — в пределах оставшегося объема, доступного для размещения.

« Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности»,— сообщили в пресс-службе министерства.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам пройдут на следующий рабочий день, отметили в российском Минфине. Заявки на аукционы можно будет подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.