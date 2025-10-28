В суд направили дело Дмитрия Дремлюги о контрабанде 3 тыс. тонн краба

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу организованной группы, незаконно вывозившей краба из России в Южную Корею. Фигурантам вменяют контрабанду стратегически важных ресурсов, а также уклонение от уплаты таможенных платежей. Дело направили для заочного рассмотрения в Хасанский районный суд Приморского края.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что члены группы в 2012-2016 годах отправили в Южную Корею 147 партий живого краба-стригуна. Общий вес ракообразных составил 3,2 тыс. тонн, стоимость продукции оценивалась в 1,2 млрд руб.

Кроме того, фигуранты предоставили таможенникам документы с заниженной ценой товаров. Также они не доплатили 72,9 млн руб. таможенных платежей. Соучастники объявлены в международный розыск, а их имущество стоимостью свыше 436 млн руб. арестовано.

По данным «Ъ», речь идет о деле украинского рыбопромышленника Дмитрия Дремлюги. В 2024 году по иску Генпрокуратуры у господина Дремлюги и его окружения взыскали 17,4 млрд руб. в качестве возмещения ущерба водным биоресурсам.

Никита Черненко