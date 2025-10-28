Роспотребнадзор указал на рост числа госпитализаций пациентов с ОРВИ

Вакцинацию от гриппа прошли 47,7 млн россиян (32,3% населения страны), сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве указали, что ситуация по ОРВИ в стране остается стабильной, но отмечается рост числа госпитализаций и доли вирусов гриппа в общем числе инфекций.

Среди вирусов гриппа преобладают штаммы гриппа A (H3N2), пояснили в ведомстве.

Вакцинация против гриппа в России стартовала 4 сентября. В этом году, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, планируется охватить до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска. Для кампании было закуплено более 70 млн доз вакцин, большая часть из них — квадривалентные, то есть защищающие от четырех видов гриппа (двух вирусов типа А и двух типа В).

