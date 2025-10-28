Дело о теракте возбудили из-за поджога станции сотовой связи в Павловском округе

Полиция Павловского округа Нижегородской области возбудила уголовное дело о теракте (п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ) из-за поджога базовой станции сотовой связи. В качестве подозреваемых задержаны двое местных жителей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Сообщение о возгорании станции поступило в полицию 27 октября. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что дверца коммуникационного шкафа взломана, а изоляция основания кабелей оплавлена.

На месте преступления обнаружили инструмент и легковоспламеняющуюся жидкость. Полицейские установили магазин, в котором эти товары были приобретены, а вместе с этим и самих покупателей. По предварительным данным, подозреваемые совершили противоправные действия под дистанционным воздействием неизвестных лиц и за обещанное вознаграждение. Расследование продолжается.

Галина Шамберина