С 2017 года завод «Хевел» в Новочебоксарске выпустил 5 млн солнечных модулей

В Новочебоксарске выпустили пятимиллионный гетероструктурный солнечный модуль мощностью 560 Вт. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «Хевел».

Юбилейный модуль, которому дали имя «Чемпион», отправят на Курчалоевскую СЭС в Чечне, где будет установлено более 46 тыс. модулей с системой слежения за солнцем, повышающей выработку энергии на 20–25%.

Как «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе «Хевел», стоимость одного модуля составляет 30 тыс. руб.

С 2017 года завод провел пять этапов модернизации, увеличив производство почти в три раза: с 1250 односторонних модулей в день до более 3600 двусторонних. КПД ячеек вырос с 22% до 24,5%.

Анна Кайдалова