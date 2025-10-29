Пени на себя

АО «Башкиравтодор», которое весной 2021 года взяло на себя обязательство за два года построить водопровод в поселок Цветы Башкирии, победило в споре с министерством жилищно-коммунального хозяйства республики. В арбитражном суде Башкирии министерство пыталось доказать, что «Башкиравтодор» просрочил исполнение контракта на 390 дней, поэтому должен выплатить 34,2 млн руб. пени. На сторону ответчика в суде встал его субподрядчик — ООО «Билд». В своем отзыве компания заявила, что сроки выполнения работ были сдвинуты по вине заказчика: тот неоднократно менял проектно-сметную документацию. Этот факт, пояснили в «Билде», ранее был установлен в арбитражном суде, который продлил исполнение контракта до 31 марта этого года. Это решение стало преюдициальным для рассмотрения спора между минЖКХ и «Башкиравтодором».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил на 2 декабря рассмотрение жалобы республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства на решение арбитражного суда Башкирии по иску к АО «Башкиравтодор». В сентябре суд первой инстанции отказал министерству во взыскании с компании 34,2 млн руб. пени за просрочку на 390 дней исполнения госконтракта на строительство водопровода в поселок Цветы Башкирии (3,1 тыс. жителей).

Как следует из материалов дела, контракт был подписан в апреле 2021 года. Его стоимость составила 322,3 млн руб. Полностью завершить работы «Башкиравтодор» обязался в несколько этапов до 30 июня 2023 года. По условиям контракта, компания могла привлекать к выполнению работ субподрядчиков.

В суде представитель МинЖКХ Башкирии пояснил, что фактически акты выполненных «Башкиравтодором» работ были подписаны 25 декабря 2024 года. При этом генподрядчик не выполнил работы на 22,6 млн руб. Исходя из этого, министерство посчитало, что компания просрочила исполнение своих обязательств. Компенсацию за первый этап (до 30 ноября 2023 года) истец оценил в 139,3 млн руб., второго (до 30 ноября 2024 года) — в 111,8 млн руб. По расчету министерства пени, подлежащая оплате ответчиком составила 34,2 млн руб. 28 декабря 2024 истец направил в адрес ответчика требование о погашении начисленной пени. «Башкиравтодор» деньги не выплатил, поэтому минЖКХ подало иск в суд.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии, принадлежит республике. Весной прошлого года в компании введено наблюдение, временным управляющим до июля этого года был Александр Путинцев, член ААУ «Содружество». 16 июля он отстранен от исполнения обязанностей, 24 июля на его место назначен Олег Рыкус, член «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». В тот же день арбитражный суд Башкирии признал «Башкиравтодор» банкротом, а Олега Рыкуса назначил исполняющим обязанности конкурсного управляющего. 3 сентября решение о конкурсном производстве было отменено.

Представитель компании в суде был против удовлетворения иска. Он пояснил, что период просрочки определен без учета срока фактического окончания работ — 30 ноября 2024 года. Начисленную неустойку с 1 по 24 декабря 2024 года на сумму 1,87 млн руб. он также отклонил: по его словам, «просрочка исполнения обязательств подрядчиком произошла по вине самого заказчика». В «Башкиравтодоре» добавили, что решением арбитражного суда срок выполнения работ был продлен до 31 марта 2025 года, поэтому «просрочка выполнения работ не произошла» и «у истца нет оснований для начисления неустойки».

«Билд» в своем отзыве также обратил внимание, что в апреле этого года арбитражный суд Башкирии изменил срок исполнения государственного контракта — предельная дата была установлена на 31 марта. Субподрядчик добавил, что просрочка исполнения подрядчиком работ произошла по вине истца, который не предоставлял необходимую документацию.

В марте арбитражный суд, рассмотрев иск «Башкиравтодора» о продлении срока исполнения контракта, установил, что в процессе работ менялась проектно-сметная документация, что потребовало повторной госэкспертизы. В частности, отмечал суд, «необходимость изменения проектно-сметной документации рассматривалась и ранее, в том числе и на правительственном уровне» в 2022 году. Просьбу «Башкиравтодора» пролонгировать действия договора до 1 июня 2025 года из-за сдвига графика работ в связи с изменениями в проекте министерство ЖКХ республики не поддержало, следует из материалов дела.

Рассматривая иск минЖКХ, суд отметил, что решение по иску «Башкиравтодора» о продлении сроков контракта имеет «преюдициальное значение для данного спора».

В марте «Башкиравтодор» отсудил у бывшего субподрядчика строительства водопровода ООО «Строительная компания “Реконструкция”» 162,3 млн руб. задолженности. Общая стоимость двух договоров с «Реконструкцией» составляла 233,5 млн руб. Свою часть работ компания должна была выполнить до конца 2022 года, но этого не сделала. В начале мая 2023 года «Башкиравтодор» уведомил «Реконструкцию» об одностороннем расторжении сделок и потребовал вернуть неотработанный аванс. Арбитражный суд Башкирии встал на сторону генподрядчика. Апелляционную жалобу «Реконструкция» не подавала.

Юрист Forward Legal Денис Хайруллин отмечает, что при рассмотрении спора «ключевую роль сыграло вступившее в силу решение по смежному делу» — о продлении сроков контракта. «Учитывая это, суд первой инстанции отказал во взыскании с генерального подрядчика неустойки, рассчитанной за период, предшествующий дате завершения работ. В связи с установленными обстоятельствами и решением по смежному спору шансы на удовлетворение апелляционной жалобы министерства незначительны»,— полагает юрист.

«“Башкиравтодор”, обращаясь с первоначальным иском о продлении сроков, не учел необходимость одновременной корректировки сроков выполнения этапов работ. В результате возникла преюдиция, которая этот аспект не охватила. Позднее суд, опираясь на логичную, но расширительную трактовку преюдициального решения, распространил его действие и на этапные сроки. Поэтому при обжаловании сохраняется пространство для аргументации, и исход будет зависеть от того, насколько апеллянту удастся разграничить продление общего срока и ответственность за нарушение отдельных этапов»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов