Крабов приготовили для суда

На Дальнем Востоке в суд будет направлено дело известного в регионе рыбопромышленника гражданина Украины Дмитрия Дремлюги и его сообщника. Предприниматели обвиняются в контрабанде в Южную Корею более 3 тыс. тонн краба стоимостью свыше 1 млрд руб. Ранее арбитраж удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с господина Дремлюги и его партнеров 17,4 млрд руб. в федеральный бюджет в качестве возмещения ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Управление Генпрокуратуры РФ по ДФО сообщило об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении рыбопромышленника Дмитрия Дремлюги и его делового партнера (фамилия не называется). Им предъявлено обвинение в контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ). «По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы в период с 2012 по 2016 год незаконно переместили через границу в Республику Корея и передали реальным покупателям по рыночной цене 147 коммерческих партий живого краба-стригуна опилио весом 3,2 тыс. тонн и стоимостью 1,2 млрд руб. При этом в таможенные органы они представили документы с занижением цены экспортируемых товаров. Также соучастники уклонились от уплаты 72,9 млн руб. таможенных платежей»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело в отношении обвиняемых, на имущество которых стоимостью более 436 млн руб. наложен арест, будет направлено в Хасанский районный суд Приморья для рассмотрения по существу. При этом процесс пройдет в заочном режиме, поскольку фигуранты уголовного дела скрылись от следствия за границей и объявлены в международный розыск.

Напомним, в прошлом году Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Дмитрию Дремлюге и его окружению о возмещении ущерба российским биоресурсам на 17,4 млрд руб. Основанием для предъявления иска к предпринимателю стала совместная проверка «законности установления резидентами иностранных государств контроля над стратегически важными отраслями экономики Российской Федерации», проведенная Генпрокуратурой, ФСБ и ФАС. В ходе нее выяснилось, что ряд приморских компаний, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Дремлюге (ООО «Краб Марин», ООО «Реал Девелопмент», ООО «Рыбный остров», ООО «Мерлион», ООО «Прибрежный лов», АО «Краб ДМП» и т. д.), «на основании фиктивных сделок» незаконно добывали водные биоресурсы, чем причинили ущерб государству.

В декабре прошлого года Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке отклонил апелляционную жалобу, поданную ответчиками, и утвердил решение о взыскании 17,4 млрд руб. ущерба.

В конце 2023 года Приморский краевой суд удовлетворил другой иск замгенпрокурора Игоря Ткачева о взыскании с Дмитрия Дремлюги и его деловых партнеров 4,3 млрд руб. ущерба за нарушение природоохранного законодательства.

Согласно материалам суда, Дмитрий Дремлюга, его дочь Алена Дремлюга, а также Татьяна Жукова и Константин Землянов через подконтрольные ООО «Тайфун», ООО «Хасанрыба», ООО «Зарубинская база флота», ООО «Пасифик Марин Трелерз», ООО «Сахрыба-1», ООО «Гунчан», ООО «Геликон», ООО «Алеут-Восток», ООО «Мостстрой» и АО «Холдинговая компания “Дальморепродукт”» «выступали держателями распределяемых Росрыболовством квот на добычу (вылов) водных биоресурсов и вели их промысел».

Однако Арбитражный суд Москвы в августе 2022 года признал сделки о закреплении квот недействительными, поскольку «установлено, что находящиеся под контролем иностранного инвестора Дремлюги Д. В. указанные лица не вправе владеть квотами на добычу (вылов) водных биологических ресурсов».

В качестве возмещения ущерба на сумму 4,341 млрд руб. в доход государства обращены 213 объектов, среди которых недвижимость, прогулочные яхты и рыболовные суда.

Стоит отметит, что во Фрунзенском райсуде столицы Приморья продолжается рассмотрение по существу аналогичного уголовного дела в отношении другого известного дальневосточного рыбопромышленника Олега Кана, который уехал из России еще в 2018 году и находится в международном розыске. «Крабовый король», как его называют СМИ, обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) в Японию, Китай и Южную Корею — более 3 тыс. тонн живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 3,6 млрд руб.

Алексей Чернышев, Владивосток