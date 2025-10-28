Несовершеннолетний крымчанин пойдет под суд за участие в террористической организации

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении несовершеннолетнего крымчанина. Он участвовавал в деятельности террористической организации и поджоге автомобиля. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

По информации надзорного ведомства, 17-летний житель Крыма вступил в сообщество, посвященное террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Молодой человек «изучал экстремистскую литературу и наблюдал за деятельностью других членов организации».

«Разделяя террористическую идеологию, подросток приобрел пусковое устройство и патроны к нему, приготовившись совершить акцию уничтожения имущества ранее знакомого ему симферопольца. Для этого 9 января и 15 февраля 2025 года он произвел несколько выстрелов по автомобилям, принадлежащим супруге потерпевшего, и нанес удары молотком по транспорту, далее поджег один из них»,— уточнили в крымской прокуратуре.

Свои действия парень снимал на камеру мобильного телефона, после чего направил видео в чат-бот сообщества в социальной сети, в котором оно и было размещено. Молодого человека задержали сотрудники ФСБ и органов внутренних дел и возбудили уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Александр Дремлюгин, Симферополь