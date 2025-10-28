Оборот нижегородских ИТ-компаний за I полугодие 2025 года вырос на 17%

На 17,1% вырос оборот ИТ-компаний Нижегородской области за I полугодие 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. Он составил 36 млрд руб., сообщили в региональном правительстве.

В целом оборот организаций в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил 85,3 млрд руб., он вырос на 9,1%. В федеральном рейтинге по обороту организаций сектора ИКТ Нижегородская область заняла восьмое место, по обороту ИТ-компаний — седьмое.

«Показатели говорят о высоком интересе инвесторов к развитию программных решений, цифровых сервисов и технологий автоматизации именно в нашем регионе. Растет и число самих ИКТ- и ИТ-компаний: за первое полугодие — на 7,5 и 9,9% соответственно», — прокомментировал замгубернатора региона Егор Поляков.

По итогам полугодия в области насчитывалось 379 аккредитованных ИТ-компаний, их число выросло на 21,1% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Министр цифрового развития области Александр Синелобов назвал первое полугодие 2025 года переходом в новую фазу качественного развития: если прежние периоды характеризовались экстенсивным ростом, то сейчас на первый план выходит «структурная трансформация». «Приток капитала и рост инвестиций — это не просто показатель веры в отрасль, а прямой индикатор ее перехода к реализации капиталоемких, зрелых проектов»,— добавил он.

Галина Шамберина