В Запорожье будут выдавать землю за контракт с Минобороны

Запорожская область будет обеспечивать своих военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО), земельными участками. Об этом в ходе прямой линии с жителями региона заявил губернатор Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В области принят ряд важнейших решений, которые поддерживаются на федеральном уровне, принят региональный закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. Также разработан законопроект в Запорожской области о выделении земельных участков для участников СВО»,— отметил господин Балицкий.

По мнению губернатора, данная мера будет стимулировать людей и к подписанию контракта с Минобороны РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь