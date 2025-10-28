Оборудование сложили с векселями

Суд в Москве вынес приговор по делу бывших гендиректора крупного телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова и его подчиненного Константина Антоневича. В январе 2023 года они получили сроки за особо крупное мошенничество при поставках телекоммуникационного оборудования для компаний холдинга, а также аферу с векселями компании «Телефон 365» с общим ущербом более 500 млн руб. Однако этот приговор был отменен. На этот раз Александр Гадалов получил четыре года восемь месяцев колонии, а его сообщник — четыре года шесть месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд столицы на днях вынес приговор бывшим гендиректору телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александру Гадалову и его сотруднику Константину Антоневичу. Им вменяли в вину по три эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследовало дело следственное управление УВД по Центральному округу Москвы.

Два эпизода дела связаны с хищением денежных средств фирм, входивших в холдинг «Алмател». Он был создан казахской «Алма-групп», в него вошли провайдеры «Цифра Один», «Компания 2Ком», «Сетел», ТДС+ и прочие. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, платного ТВ и телефонии.

Как уже рассказывал “Ъ”, по версии обвинения, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с председателем правления и гендиректором этой компании Александром Пархоменко (он находится в розыске) организовали преступную группу, чуть позже к злоумышленникам примкнул гендиректор еще одного подконтрольного им провайдера (ООО «Телефон 365») Константин Антоневич.

В соответствии с разработанным Александром Гадаловым и Александром Пархоменко планом, говорится в деле, 12 января 2017 года между ООО «Цифра Один» и ООО «Телефон 365» был заключен договор поставки оборудования на сумму 78,2 млн руб., которое в итоге так и не было доставлено. По такой же схеме, считает следствие, была проведена и махинация с поставками оборудования для провайдера «Компания 2Ком». В этом случае сумма хищения составила 19,6 млн руб.

А самый крупный эпизод дела связан с бизнесменом Александром Удодовым.

В декабре 2017 года Александр Пархоменко, как считает следствие, будучи знакомым с господином Удодовым и зная о наличии у того свободных денежных средств и желании их приумножить, предложил бизнесмену купить простые векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн руб. Как заверял Александр Пархоменко, инвестор затем хорошо заработает на процентах при погашении ценных бумаг, а деньги, полученные от господина Удодова, пойдут на покупку новых активов. Однако ничего этого не произошло. Оформив сделку 27 декабря 2017 года, эмитент в течение двух лет погасил часть векселей, однако затем отказался это делать.

В январе 2023 года Александр Гадалов и Константин Антоневич получили семь лет и четыре года соответственно. Приговор был обжалован прокуратурой, осужденными, а также одной из потерпевших сторон. Надзорное ведомство требовало изменить приговор, определив судьбу арестованного еще в 2020 году имущества обвиняемых, а остальные настаивали на его отмене. Осужденные жаловались, что по делу так и не был установлен точный размер ущерба, договоры поставок телекоммуникационного оборудования на самом деле были исполнены, а история с векселями вообще носит гражданско-правовой характер. Также один из адвокатов отмечал, что по эпизодам, связанным с договорами поставок товаров, не указано, кто из сотрудников компаний был обманут, а следовательно, обвинение не конкретизировано и не доказано.

Мосгорсуд вернул дело в прокуратуру, акцентировав внимание именно на последнем обстоятельстве.

В частности, в апелляционном определении констатировалось, что обманутые лица так и остались в обвинении абстрактными, что недопустимо.

После работы следствия над ошибками дело вновь было направлено в суд. На этот раз председательствующая Лариса Семенова признала фигурантов виновными и назначила Александру Гадалову и Константину Антоневичу четыре года восемь месяцев и четыре года шесть месяцев соответственно. Они были взяты под стражу в зале суда. Большую часть своих сроков осужденные уже отбыли, пока находились под следствием и первым судом.

Защита осужденных от комментариев отказалась.

Ефим Брянцев