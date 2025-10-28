В здании на Угрешской улице в Москве произошел пожар площадью 450 кв. м.

На третьем этаже административного здания на Угрешской улице в Москве произошло возгорание, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России в Telegram-канале.

Пожарным удалось локализовать возгорание, когда оно достигло площади 450 кв. м, сообщили в ведомстве. Огонь охватил третий этаж и кровлю здания. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

В тушении возгорания участвуют более 50 человек и 17 единиц техники, в том числе подъемные механизмы, заявили в ведомстве.