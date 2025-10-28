Росприроднадзор выявил нарушения на строительстве цеха НЛМК

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора выявило ряд нарушений, допущенных подрядчиком ООО «Импульс» при строительстве кислородного цеха липецкого ПАО «НЛМК» Владимира Лисина. Об этом сообщили в ведомстве.

Специалисты Росприроднадзора обнаружили, что подрядчик не подготовил программу производственно-экологического контроля (ПЭК), а также план мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных погодных условий. Кроме того, компания не учла образование отходов и обращение с ними.

Подрядчику выдано предписание с требованием устранить указанные нарушения. В ведомстве добавили, что привлекут ответственных лиц к административной ответственности за несоблюдение природоохранных норм.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших в России производителей стальной продукции. ПАО «НЛМК» зарегистрировано в Липецке в 1993 году, является основной площадкой группы. Уставный капитал ПАО — 6 млрд руб. По собственным данным, мощности производства стали составляют 14,3 млн т. Президентом компании является Сергей Каратаев. По данным «СПАРК-Интерфакс», контролируется Fletcher Group Holdings Limited Владимира Лисина (79,25% акций).

Егор Якимов