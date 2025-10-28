Прокурор Ульяновской области раскритиковал работу следственных органов
Прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов заявил, что прокурорскими проверками «выявлены многочисленные нарушения в деятельности следователей и дознавателей, игнорировавших требования закона о необходимости принятия обеспечительных мер по расследуемым уголовным делам, а также судебных приставов, не понуждавших должников выплатить пострадавшим гражданам соответствующие денежные средства». Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области по итогам заседания коллегии облпрокуратуры.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Заседание коллегии с участием представителей УМВД и СУ СКР было посвящено эффективности работы правоохранительных органов в сфере обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Как отмечалось на коллегии, в 2025 году органами прокуратуры в этой сфере «пресечено более 250 нарушений закона, благодаря прокурорскому вмешательству потерпевшим от преступных посягательств выплачено более 14,3 млн руб.».
Прокурор области поставил задачу «активизировать инструментами надзора деятельность следственных органов» в принятии по уголовным делам «исчерпывающих мер» к полному возмещению ущерба, нанесенного преступными действиями. Он также потребовал организовать «особый контроль в вопросах фактического возмещения ущерба, причиненного государству в результате хищений и иных неправомерных действий с бюджетными средствами».
«Органам прокуратуры поставлена задача более жестко привлекать к ответственности следователей, дознавателей и приставов за непринятие мер по возмещению ущерба»,— пояснили в прокуратуре.
В качестве примеров приводились случаи, когда из-за бездействия судебных приставов потерпевшие не могли получить выплаты за нанесенный моральный и физический вред, и выплаты были совершены только после вмешательства прокуратуры.
Известно, что из-за нарушения сроков строительства и полного срыва исполнения государственных и муниципальных контрактов региону нанесен ущерб в сотни миллионов рублей. Однако в прокуратуре области отметили, что инструменты возмещения этого ущерба обсуждались на закрытой части коллегии и пока раскрытию не подлежат.