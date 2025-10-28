Прокурор Ульяновской области раскритиковал работу следственных органов

Прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов заявил, что прокурорскими проверками «выявлены многочисленные нарушения в деятельности следователей и дознавателей, игнорировавших требования закона о необходимости принятия обеспечительных мер по расследуемым уголовным делам, а также судебных приставов, не понуждавших должников выплатить пострадавшим гражданам соответствующие денежные средства». Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области по итогам заседания коллегии облпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заседание коллегии с участием представителей УМВД и СУ СКР было посвящено эффективности работы правоохранительных органов в сфере обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Как отмечалось на коллегии, в 2025 году органами прокуратуры в этой сфере «пресечено более 250 нарушений закона, благодаря прокурорскому вмешательству потерпевшим от преступных посягательств выплачено более 14,3 млн руб.».

Прокурор области поставил задачу «активизировать инструментами надзора деятельность следственных органов» в принятии по уголовным делам «исчерпывающих мер» к полному возмещению ущерба, нанесенного преступными действиями. Он также потребовал организовать «особый контроль в вопросах фактического возмещения ущерба, причиненного государству в результате хищений и иных неправомерных действий с бюджетными средствами».

«Органам прокуратуры поставлена задача более жестко привлекать к ответственности следователей, дознавателей и приставов за непринятие мер по возмещению ущерба»,— пояснили в прокуратуре.

В качестве примеров приводились случаи, когда из-за бездействия судебных приставов потерпевшие не могли получить выплаты за нанесенный моральный и физический вред, и выплаты были совершены только после вмешательства прокуратуры.

Известно, что из-за нарушения сроков строительства и полного срыва исполнения государственных и муниципальных контрактов региону нанесен ущерб в сотни миллионов рублей. Однако в прокуратуре области отметили, что инструменты возмещения этого ущерба обсуждались на закрытой части коллегии и пока раскрытию не подлежат.

Андрей Васильев, Ульяновск