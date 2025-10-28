Израиль обвинил «Хамас» в подлоге при возвращении тела заложника

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил «Хамас» в нарушении условий мирного соглашения при возвращении тел заложников. По утверждению израильских властей, палестинские боевики передали Израилю гроб с останками Офира Царфати, тело которого ЦАХАЛ забрал еще 2023 году.

Источники The Times of Israel из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что палестинские боевики «инсценировали обнаружение» останков тела Офира Царфати: перед этим «Хамас» выкопал их и закопал в другом месте, откуда передал Красному Кресту. Инцидент полностью снял военный беспилотник. Эти кадры опубликовал Channel 12.

Биньямин Нетаньяху проведет встречу с высокопоставленными представителями Минобороны, чтобы обсудить ответные шаги Израиля на нарушение «Хамаса». Как сообщил израильский источник Channel 12, рассматривается вариант с возвращением под контроль ЦАХАЛа тех территорий сектора Газа, которые военные покинули в рамках мирного соглашения.

Передача всех живых удерживаемых в секторе Газа и тел погибших заложников — одно из условий соглашения о перемирии между «Хамасом» и Израилем. У палестинских боевиков оставалось 28 тел, из них израильской стороне уже передали 15, а также останки Офира Царфати. Соответственно, в Газе по-прежнему остаются еще 13 тел.

Лусине Баласян