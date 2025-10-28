В Ижевске начали расчищать площадку для Сквера памяти жертв трагедии в школе №88

На ул. Майской в Ижевске начались подготовительные работы для благоустройства Сквера памяти жертв вооруженного нападения в школе №88. Подрядчик очищает участок у здания МФЦ от растительности и выполняет планировку территории. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Чистяков, «ВКонтакте» Фото: Дмитрий Чистяков, «ВКонтакте»

«Сейчас подрядчик занимается подготовкой площадки — ее нужно очистить от случайной поросли выполнить планировку участка. Уже в следующем году проведем здесь новое озеленение — посадим деревья и кустарники. В сквере появятся пешеходные дорожки, освещение, система видеонаблюдения, малые архитектурные формы и навигационные стенды»,— отметил мэр города.

Концепция сквера памяти была представлена на конкурсе проектов в декабре 2023 года. Жюри, в состав которого входили профессиональные архитекторы и урбанисты, родители погибших детей и педагоги школы №88, выбрало победителем проект ижевского архитектурного бюро «Кубика». Всего на конкурс поступило 157 заявок из 31 региона РФ.

ПСД была разработана в 2024 году. «Новый сквер на ул. Майской станет не просто местом памяти, а зоной для тихого отдыха и прогулок, пространством для встреч людей разных поколений, объединения школьных сообществ, площадкой реализации различных социальных и культурных практик»,— говорится в сообщении горадминистрации. Средства на строительство сквера планируется предусмотреть в бюджете Ижевска на 2026 год.

Напомним, теракт в школе №88 произошел утром 26 сентября 2022 года. Стрелок — 34-летний местный житель, выпускник образовательного учреждения Артем Казанцев. Жертвами нападения стали 18 человек, в их числе 11 детей. Были ранены больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. Стрелок страдал от шизофрении и поддерживал идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное).

Анастасия Лопатина