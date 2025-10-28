Госдума одобрила законопроект об увольнении сотрудников за одно грубое нарушение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий банкам расторгать трудовой договор с сотрудниками, совершившими одно грубое нарушение обязанностей, которое нанесло ущерб клиентам банка или самой организации. Поправки внесут в закон «О банках и банковской деятельности».

Согласно законопроекту, кредитные организации также смогут отстранять от работы подозреваемых сотрудников на время проведения проверки. При этом зарплаты работникам на этот период сохранят.

«Предлагаемая мера повысит качество банковского обслуживания, дисциплину сотрудников банков и мотивирует их тщательнее проверять заявки на кредит, чтобы исключить риски оформления займа клиентом под воздействием манипуляций третьих лиц»,— написал глава комитета Госдумы по финрынку и один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков в Telegram-канале.

Законопроект внесли в парламент в июле. Поправки предусматриваются для главы IV «Межбанковские отношения и обслуживание клиентов» закона о банковской деятельности.