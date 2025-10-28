Часть Дербышек могут признать объектом культурного наследия

Территорию поселка Дербышки в Казани хотят включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Территория, обладающая признаками объекта культурного наследия, ограничена с юго-западной стороны улицами Халезова и Парковая, с юго-восточной стороны — улицами Каштановая и Мира (с частичным смещением во внутридворовые территории), с северо-восточной стороны — улицей Тополевая и с северо-западной стороны — улицей Липатова.

Контроль за исполнением приказа оставлен за председателем Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иваном Гущиным.

Анна Кайдалова