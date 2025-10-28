Завод «Нител» станет акционером авиакорпорации «Рубин»
Нижегородский завод «Нител», судя по разосланным акционерам бюллетеням для заочного голосования, приобретает пакет из 16,8 тыс. акций ПАО Авиационная корпорация «Рубин» стоимостью 3,85 млрд руб. Это предприятие расположено в подмосковной Балашихе и производит различные авиационные компоненты.
Голосование акционеров ПАО «Нител» по поводу крупной взаимосвязанной сделки завершится 13 ноября, отмечается на сайте завода в информации для акционеров.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году мажоритарные нижегородские акционеры «Нитела» продали завод компаниям и лицам, связанным с промышленным холдингом «Динамика» Виктора Григорьева. В его состав входят и предприятия авиастроительной отрасли. Вероятно, сделка по покупке пакета акций авиакорпорации «Рубин» относится к консолидации активов холдинга.