Кассационный суд узаконил сохранение самарского элеватора

Оставлено в силе решение о возвращении зданию самарского элеватора статуса памятника архитектуры. Постановление вынес Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщила руководитель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Нина Казачкова.

В апреле 2021 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать элеватор в список архитектурных памятников. С тех пор общественники оспаривают это решение.

В ноябре 2024 года Самарский областной суд удовлетворил иск отделения ВООПиК. Решение устояло в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции и кассационной инстанции.

Элеватор, расположенный на стрелке рек Волги и Самары, был построен в конце 1970-х по проекту архитектора Валентина Смирнова. В СССР это был первый элеватор вертикального типа. Здание долгое время не использовалось, и общественники не раз сообщали о попытках его частичного сноса. Летом 2024 года за сохранение объекта выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Георгий Портнов