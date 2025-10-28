Трем жителям Татарстана вынесли приговор по делу о хищении 79 млн рублей

Набережночелнинский городской суд признал троих сотрудников микрофинансовой организации «Деньгимигом» виновными в хищении 79 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Установлено, что обвиняемые с ноября 2018 года по декабрь 2020 года незаконно обогатились. Они создавали копии заявок своих клиентов, меняли оригинальный номер и подставляли реквизиты. После чего платежная система компании перечисляла средства на указанные счета.

Сотрудников ООО «Деньгимигом» признали виновными по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Виновные получили от 3,5 до 5 лет лишения свободы.

Анна Кайдалова