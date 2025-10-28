Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО за четыре часа сбили шесть бесилотников ВСУ над Белгородской областью

За четыре часа дежурными средствами ПВО ликвидированы шесть беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«C 11:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области»,— передают в сообщении ведомства.

За прошедшие сутки над регионом были уничтожены 12 беспилотников ВСУ, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Белгородской области.

