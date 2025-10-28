Глава СКР заинтересовался делом о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В СКР поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на ул. Марии Авейде в Самаре. Здание 1949 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции изношены и разрушаются, имеется угроза полного обрушения. В 2022 году дом признали аварийным, но до сих пор жильцам не предоставили благоустроенное жилье. В июле этого года в одном из помещений произошло возгорание из-за неисправности электропроводки.

В СУ СКР по Самарской области расследуется уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад.

Руфия Кутляева