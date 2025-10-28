Конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 22 мая

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 22 мая. Городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд» — с 22 по 24 мая. Все мероприятия будут проводиться на территории «Нижегородской ярмарки» и молодежного центра «Высота».

«На ЦИПР участники могут лицом к лицу встретиться с потенциальными партнерами, обрести новые контакты и заключить соглашения, а также продемонстрировать свои продукты и решения на выставке»,— сказала сооснователь и директор конференции Ольга Пивень (цитата по пресс-релизу, есть у «Ъ»).

ЦИПР — главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в России. В конференции участвуют ведущие компании страны и первые лица федерального правительства. В 2025 году конференцию посетили более 15 тыс. человек из всех регионов России и более чем 40 стран мира. Было подписано более 300 соглашений, в том числе о сотрудничестве в ИТ-сфере с Китаем, Кубой, Сербией, Ираном, Мьянмой, Киргизией и Экваториальной Гвинеей.