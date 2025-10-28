В Ярославской области бюджет профинансирует замену лифтов

Фонд капитального ремонта Ярославской области получит из регионального бюджета субсидию на замену лифтов в многоквартирных домах. Постановление правительства области о порядке предоставления субсидии опубликовано на портале правовой информации.

Субсидия будет предоставляться с 1 января 2026 года. Средства будут выделены в рамках списания региону двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

Менять лифты с помощью субсидии можно будет только в домах, которые накапливают средства на капремонт на счетах регионального фонда. Также дом должен быть включен в краткосрочную и долгосрочную программы капремонта. Замена лифтов частично будет производиться за счет накопленных на капитальный ремонт средств собственников, а частично за счет бюджета по утвержденной формуле.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе в рамках списания задолженности более 11 млрд руб. будут направлены на проекты в сфере ЖКХ, в том числе на замену лифтового оборудования – 336 млн руб.

Антон Голицын