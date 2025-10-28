Британская армия провела учения с роботами на бывшей советской базе в Латвии

Британские военнослужащие протестировали новейшие технологии во время совместных с НАТО учений Forest Guardian в Латвии. По информации Bloomberg, на бывшей советской базе, расположенной в лесном массиве неподалеку от границы с Россией, британцы протестировали новейшую цифровую систему управления. Речь идет о системе Cobalt от британской Arondite Ltd., которая объединила в единую сеть БПЛА, роботов и артиллерию.

В будущем военнослужащие рассчитывают применять эту систему для ведения боевых действий против противника, но на учениях в этом месяце цель была проще: отказаться от традиционных бумажных карт, пишет Bloomberg.

Британские военнослужащие проводили учения вместе с латвийскими и канадскими коллегами. К мероприятиям были привлечены технические специалисты оборонных компаний, включая Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries Inc., IDV и L3Harris Technologies Inc. Устроители маневров считают, что такой подход будет способствовать ускорению исследований и разработки оружия, отмечает агентство.

«Отряд британских солдат и роботов организовал засаду на канадских солдат, выдававших себя за противника. Используя разведданные, полученные от беспилотника Ghost X ... отряд выявил перевозку вооружений противника», — пишет Bloomberg. Поддержку военнослужащим оказывал автономный робот Gereon, который из засады наблюдал за условным противником в качестве «первой линии разведки». Затем по позициям канадцев «ударила» артиллерия, тем временем более крупный робот Viking вывез захваченное у канадцев оружие. Информацию об операции система Cobalt передавала на большие экраны в командном центре и портативные устройства, размером не превышающие смартфон, указывает Bloomberg.

«Одна из актуальных задач обороны Великобритании — это как сделать небольшую армию более эффективной на большей территории», — сказал бригадный генерал Мэтт Льюис.