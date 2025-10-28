Жительница Нижегородской области взыскала деньги за несостоявшееся обучение ИТ

Перевозский межрайонный суд Нижегородской области (постоянное судебное присутствие в селе Вад) решил взыскать в пользу местной жительницы 140,6 тыс. руб., которые та заплатила за онлайн-обучение IT-профессии. Судя по карточке дела, ответчиком было ООО «Айти решения», зарегистрированное в Казани.

Истица указала, что в начале января 2025 года прошла опрос на платформе SkillPlace. После этого ей назначили собеседование, на котором под давлением менеджера она согласилась пройти обучение и взяла для этого кредит на сумму 140,6 тыс. руб.

После просмотра вводного курса истица решила отказаться от обучения, так как оно не соответствовало ожиданиям. Но менеджер убедил ее, что далее курс будет более насыщенным. По условиям договора, обучение должно было длиться 10 месяцев, сопровождаться поддержкой кураторов и преподавателей, проверкой домашних заданий, регулярными вебинарами, а также стажировкой и возможным последующим трудоустройством. Однако по факту ни одного вебинара проведено не было, а через девять дней после начала обучения доступ к учебному чату в Telegram-канале был заблокирован.

Истица повторно подала заявление на расторжение договора и возврат денег, но на следующий день ей заблокировали и доступ к личному кабинету на сайте.

Ответчик не представил доказательств несения фактических расходов по договору, поэтому суд заочным решением взыскал сумму, уплаченную по договору. Решение в силу не вступило.

Галина Шамберина