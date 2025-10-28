Исторический дом в центре Казани превратят в гостиницу

Жилой дом на улице Карла Маркса, 37 в Казани — объект культурного наследия федерального значения XIX века — готовят к реконструкции. После реставрации здание планируют приспособить под гостиницу, сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Проектом предусмотрены укрепление фундамента, ремонт фасада и крыши, замена окон и дверей, укрепление конструкций.

Дом, построенный в 1843 году по проекту архитектора Михаила Коринфского, является ярким примером провинциального русского классицизма с элементами традиционного зодчества. Он известен как бывшая резиденция известных казанских семей, включая семью генерал-лейтенанта Моисеенко-Великого и жену профессора Анну Осокину.

После Октябрьской революции дом был экспроприирован и использовался как коммунальная квартира. Последние крупные реставрационные работы проводились в 2013–2014 годах.

