Квартиры выстроились в суд

В Татарстане в суд направили дело против двух руководителей фирм, занимавшихся строительством четырех жилых комплексов в Казани. По версии следствия, обвиняемые использовали средства на строительство ЖК не по назначению, а также заключали заведомо фиктивные договоры для возврата ранее полученных займов. Ущерб от действий фигурантов составил 491 млн руб., расследование продолжалось более 4,5 лет. Эксперт считает, что обвиняемые могут получить реальное лишение свободы, а вероятность оправдательного приговора крайне низкая.

ЖК «Жардин» в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Вахитовский суд Казани направлено уголовное дело против двух учредителей строительных фирм — 52-летнего Артема Исламова и 43-летнего Марата Саттарова. Фигурантов обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Господин Саттаров также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее он был депутатом Пестречинского района Татарстана.

В 2015–2021 годах фигуранты возглавляли фирмы, занимающиеся долевым строительством жилых комплексов «Новые горизонты», «Мелодия», «Поколение» и «Жардин» в Казани. По версии следствия, Артем Исламов и Марат Саттаров использовали денежные средства на цели, не связанные со строительством жилья.

Господин Исламов был бенефициаром ООО «РТК» и ООО «ИК „КазСтройСити“». Первая организация привлекла почти 164,6 млн руб., а вторая — более 119 млн руб. на строительство ЖК «Новые Горизонты». Как сообщил источник, 110,8 млн руб. так и не были направлены на строительные работы.

Другие эпизоды преступлений касаются заключения фиктивных договоров об уступке прав требования на участие в долевом строительстве квартир для возврата ранее полученных займов. Общая сумма четырех договоров составила 78,5 млн руб., они предназначались на строительство ЖК «Новые горизонты» и «Мелодия». Два из этих договоров были подписаны директором ООО «ПИК+» и ООО «ФИК „ИБХ“» Маратом Саттаровым. По данным следствия, такое поручение ему дал Артем Исламов, который был соучредителем первой компании и финансовым директором второй.

По версии следствия, Марат Саттаров потратил денежные средства компаний «ПИК+» и «ИСТ» в размере около 279,6 млн руб. на финансово-хозяйственную деятельность подконтрольных организаций и другие цели. По данным Rusprofile, «ПИК+» с уставным капиталом более 50 млн руб. находится в процессе банкротства. Организация «ИСТ» с уставным капиталом 79,1 млн руб. строила ЖК «Поколение». Компания также находится в процессе банкротства.

Помимо этого, Марата Саттарова обвиняют в мошенничестве после хищения почти 22,1 млн руб. у компании «Мегаполис». По информации Rusprofile, организация с уставным капиталом 10 млн руб. ведет деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. В 2019 году (последняя опубликованная отчетность) выручка компании составила 25 млн руб., а прибыль — 27 тыс. руб. Учредителем и руководителем организации является Дмитрий Елин. По версии следствия, он был формально назначенным директором фирмы, на которую оказывал влияние Марат Саттаров.

Ущерб от действий фигурантов оценили в 491 млн руб. Потерпевшими признаны более 200 местных жителей. Как сообщил «Ъ Волга-Урал» источник, срок следствия составил 57 месяцев и 6 дней. Во время расследования было установлено 8 эпизодов преступлений. Артем Исламов свою вину не признал, а Марат Саттаров признал частично.

Пока шло расследование, сотрудники ППК «Фонд развития территорий» возместили гражданам более 777 млн руб. в виде предоставленного жилья или денежных выплат. Жилые комплексы, фигурирующие в деле, находятся в Советском и Приволжском районах Казани. ЖК «Мелодия», «Поколение» и «Жардин» входили в единый реестр проблемных объектов. Дом в ЖК «Мелодия» планировали сдать в 2017 году, но объект был введен в эксплуатацию лишь в 2022 году. На завершение строительства 18-этажного дома с 170 квартирами направили 182,8 млн руб.

В том же 2022 году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что ЖК «Поколение» не будут достраивать, а гражданам вернут 427,8 млн руб. По данным Фонда поддержки дольщиков Татарстана, объект стал первым долгостроем республики, по которому гражданам восстановили права через возврат денежных средств. Планировалось, что застройщик подготовит 20-этажный дом со 162 квартирами. Жилье должны были передать в декабре 2020 года, однако стройка не продвинулась дальше десятого этажа.

В ходе следствия был наложен арест на доли фигурантов в уставных капиталах контролируемых фирм и недвижимое имущество на сумму более 400 млн руб. По данным источника, ППК «Фонд развития территорий» также заявил два гражданских иска на сумму 182,8 млн руб. по ЖК «Мелодия» и 594,8 млн руб. по ЖК «Поколение».

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что наказание обвиняемым будет назначаться по совокупности доказанных составов преступления и с учетом течения сроков давности. При этом по каждому из составов фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Эксперт считает, что вероятность вынесения оправдательного приговора низкая, поскольку в деле много факторов, указывающих на вину руководителей строительных фирм.

Диана Соловьёва