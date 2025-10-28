Каждая десятая проба почвы в Удмуртии не соответствует нормам

По итогам девяти месяцев из 780 исследованных проб почвы в Удмуртии каждая десятая не соответствует санитарным нормам, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Из 195 проверенных проб на химический состав в трех случаях (1,5%) выявлено превышение норм по тяжелым металлам — никелю и бензапирену. Загрязнение обнаружено на пляжах и вдоль оживленных дорог.

В жилых районах, местах отдыха, школах и больницах сотрудники управления взяли 237 проб. Из них 26 (11%) не проходят по нормам микробиологических показателей. Паразитологические тесты показали, что 15 из 346 проб (4,3%) оказались небезопасными, включая территории учебных и медицинских учреждений.

Основной причиной загрязнения названы незаконные свалки, которые негативно влияют на структуру почвы и уничтожают полезные организмы. За девять месяцев жители и предприятия направили 198 жалоб, из которых 67 поступили из Ижевска.

Управление подало в суд два иска за несоблюдение санитарных норм при содержании мусорных площадок в Ижевске, которые были поддержаны судом. Местные власти и управляющие получили 81 предупреждение о недопустимости санитарных нарушений.

Анастасия Лопатина